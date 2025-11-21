Motosiklet Sürücüsünden Özverili Davranış

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çarpıştığı otomobilin sürücüsü ile çocuğunun paniklediğini görünce kendi acısını bir kenara attı. Annenin ağlamaya başladığını gören motosiklet sürücüsü, "Ablam korkma. Ben iyiyim. Kolum bacağım ağrıyor sadece, çocuğa su içirin. Her şeyden önemlisi çocuk" dedi.

Kaza, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Caddesi'nden gelip Remzi Güven Caddesi istikametine gitmekte olan Mümin Ş.'nin kullandığı 07 CFP 880 plakalı motosiklet, 2545. Sokak kesişimine geldiğinde Rümeysa A.'nın kullandığı 07 CBK 962 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, durumun 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yerde acı içerisinde kıvranan motosiklet sürücüsü, çarpıştığı otomobilin sürücüsü ve küçük çocuğunun ağladığını fark edince kendi acını bir kenara bıraktı. Mümin Ş., "Ablam korkma. Ben iyiyim. Kolum bacağım ağrıyor sadece, çocuğa su içirin. Her şeyden önemlisi çocuk" diyerek durumunun iyi olduğunu, panik yapmamalarını istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Mümin Ş. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA