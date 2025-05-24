Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonrası Hayatını Kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 22 Mayıs Perşembe günü Osmancık ilçesi D100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarı Osmancık Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.G yönetimindeki 19 HM 927 plakalı kamyonet ile Zeki Karaağaç'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Zeki karaağaç ağır yaralandı. Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Karaağaç, daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Karaağaç, tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam savaşına yenik düştü. Karaağaç'ın cenazesi, Beylerçelebi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - ÇORUM