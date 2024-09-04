Motosiklet sürücülerinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

DÜZCE - Düzce'de yola çıkmaya çalışan motosiklet ile seğir halindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler metrelerce yerde sürüklenirken 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza; akşam saatlerinde Düzce merkezde bulunan Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E.'nin kullandığı 81 AEA 149 plakalı motosiklet ile 5713. Sokak'tan Darıcı Mahallesi Azizi Yıldırım Bulvarı'na çıkarken bulvar üzerinden şehir merkezine giden İ.A.'nın kullandığı 81 ADZ 187 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 motosiklet sürücüsü de yere savrularak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücülerine olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına kaydedildi. Meydana gelen kazada 2 motosikletinin çarpışma anı ve yerde sürüklenmeleri yer aldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.