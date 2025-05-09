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Motosiklet Kullanıcılarına Farkındalık Semineri

Motosiklet Kullanıcılarına Farkındalık Semineri
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Niğde'de düzenlenen seminere katılan 78 öğrenci, güvenli motosiklet kullanımı ve kaskın önemi hakkında bilgilendirildi. 'Bir Kural Bir Ömür Projesi' çerçevesinde yapılan etkinlikte, trafik güvenliğinin sağlanmasında kask kullanımının önemi vurgulandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri; 03-09 Mayıs Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında motosiklet kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 'Bir Kural Bir Ömür Projesi' çerçevesinde seminer düzenledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrenim gören 78 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen seminerde; 'Güvenli Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Kullanımı' ile 'Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Kullanırken Kaskın Önemi' konuları ele alındı. Yapılan açıklamada, trafikte güvenliğin sağlanabilmesi için kask kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulanırken, doğru sürüş teknikleri ve trafik kurallarına uyumun kazaların önlenmesindeki rolüne dikkat çekildi.

Seminerde, motosiklet sürücülerinin daha bilinçli ve güvenli bir şekilde trafikte yer alabilmeleri amacıyla kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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