Motosiklet kazasında hayatını kaybeden MASKİ çalışanı toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personeli Gökhan Halıcı, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personeli Gökhan Halıcı, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Merhum Halıcı, Şehzadeler ilçesi Hacıhaliller Mahallesi'nden son yolculuğuna uğurlandı. Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığında görev yapan Gökhan Halıcı geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybetti. Merhum Halıcı, Şehzadeler Hacıhaliller Mahalle Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye MASKİ Genel Müdürü Erman Aydınyer'in yanı sıra MHP Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Tosuner, MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden İlker Kılıç, Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hacıhaliller Mahalle Muhtarı Şeref Ocaklıgil, ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, merhum Halıcı'nın ailesine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün baş sağlığı dileklerini iletti. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Hacıhaliller Manisa 3. Sayfa Haberler

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