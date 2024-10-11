Motosiklet Kazasında Genç Kadın Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü genç kadın yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alaylar Bir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şule G. idaresindeki 42 AYD 911 plakalı motosiklet Eti Alüminyum Fabrikası civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü Şule G. yaralanırken, kask ve koruyucu kıyafetlerin olması kazanın boyutlarının büyümesini engelledi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA