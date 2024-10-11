Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Kazasında Genç Kadın Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosiklet kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Şule G. yaralandı. Kask ve koruyucu kıyafetler sayesinde kazanın boyutları azaltıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü genç kadın yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alaylar Bir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şule G. idaresindeki 42 AYD 911 plakalı motosiklet Eti Alüminyum Fabrikası civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletle birlikte sürüklenen sürücü Şule G. yaralanırken, kask ve koruyucu kıyafetlerin olması kazanın boyutlarının büyümesini engelledi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

konya

2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın

Uzmanlardan uyarı: Lahmacun eğer bu fiyatın altındaysa sakın almayın

 Emeklilik sistemi değişiyor! Yapılacak düzenlemenin detayları netleşmeye başladı

Emeklilik sistemi değişiyor! Düzenlemede detaylar netleşmeye başladı
Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı

Tabeladaki rakam 1 gün arayla 2 kez değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı canlı izle! 11 Ekim Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? İstanbul Cuma namazı saat kaçta okunacak? 11 Ekim Cuma namaz vakitleri! Cuma namazı nasıl kılınır? Kış saati uygulaması nedir, neden kaldırıldı? Kış saati uygulaması nasıl oluyor? SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette son tahminler! Resmi Gazete bugün (11 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne işe yarar? Öğretmenlik Meslek Kanunu meclisten geçti mi? Son gelişmeler... CUMA MESAJLARI | En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları POMEM 32. DÖNEM başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır? POMEM BAŞVURUSU: POMEM 32. Dönem başvuruları ne zaman? POMEM başvuru ekranı! KPSS DHBT SONUÇLARI: KPSS DHTB sonuçları açıklandı mı? DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 11 EKİM CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.