Motosiklet Kazasında Bir Kişi Yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü ani fren yapınca dengesini kaybederek yaralandı. Olay yerine ambulans çağrıldı ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; Sabri Ö. idaresindeki 59 NA 265 plakalı motosiklet, önüne birden çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada dengesini kaybeden sürücü, motosikletten düşerek yaralandı. Kafasında kask bulunmasına rağmen başından yaralanan Sabri Ö., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

