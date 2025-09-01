Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; Sabri Ö. idaresindeki 59 NA 265 plakalı motosiklet, önüne birden çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada dengesini kaybeden sürücü, motosikletten düşerek yaralandı. Kafasında kask bulunmasına rağmen başından yaralanan Sabri Ö., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ