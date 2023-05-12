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Motosiklet kazası; 1 ölü 1 ağır yaralı

Motosiklet kazası; 1 ölü 1 ağır yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Niyazi Özdemir'in (18) idaresindeki 06 DMD 765 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan su kuyusunun beton zeminine çarparak duran motosikletin sürücüsü Niyazi Özdemir olay yerinde can verirken yanında bulunan Mesuthan Çelik (18) ağır yaralandı.

Yaralı Mesuthan Çelik sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niyazi Özdemir Beypazarı Kırbaşı Ankara 3. Sayfa Haberler

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