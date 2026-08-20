Esenyurt'ta Motosiklet-Taksi Çarpışması Kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde seyir halindeki motosiklet ile taksi çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü metrelerce yerde sürüklenirken, araçta hasar meydana geldi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir taksi ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan motorlu, metrelerce yerde sürüklenerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı