Akşehir'de motosiklet çalan şüpheliler yakalandı: 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet çalan 3 şüpheli, polisin kamera incelemesi ve tanık ifadeleriyle tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde çeşitli mahallelerden motosiklet çalan 3 şüpheli, polisin sıkı takibi ve kamera incelemesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Çok sayıda kamerayı inceleyen ekipler şüphelileri gören görgü tanıklarının da beyanlarına başvurdu. Toplanan delillerle kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde İ.A., A.G. ve M.D. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Kimlik bilgileri çevre ilçelerle paylaşılan şüpheliler Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan müşterek çalışmalar sonucu Çay ilçesinde yakalanarak Akşehir'e getirildi. Gözaltına alınan ve haklarında motosiklet hırsızlığı suçundan işlem yapılan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.D. adli kontrol şartıyla serbest kalırken İ.A. ve A.G. mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

