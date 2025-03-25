Motosiklet Denetimlerinde 17 Sürücüye Ceza Uygulandı

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yollarında motosiklet sürücüleri üzerinde yaptıkları denetimlerde hız yapan ve makas atan sürücüleri affetmedi.

Trafik ekiplerinin kural tanımayan motosiklet sürücüleri ile mücadelesi devam ediyor. Bu defa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlü ekipleri, D-100, D-655 kara yollarında yaptıkları denetimlerde hız sınırlarını aşan 6, ehliyetsiz motosiklet kullanan 4, makas atan 1, yere çöp atarak ilerleyen 1, kasksız motosiklet kullanan 1, dur ihtarına uymayan 1, ruhsat taşımayan 1 olmak üzere 17 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uyguladılar. Denetimlerde 17 araç ve sürücüsüne 120 bin 507 TL idari para cezası düzenlendi. - DÜZCE