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Motosiklet Denetimlerinde 17 Sürücüye Ceza Uygulandı

Motosiklet Denetimlerinde 17 Sürücüye Ceza Uygulandı
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Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 ve D-655 kara yollarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdırdı. Hız sınırını aşan, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan sürücüler de dahil olmak üzere toplam 17 sürücüye 120 bin 507 TL para cezası kesildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yollarında motosiklet sürücüleri üzerinde yaptıkları denetimlerde hız yapan ve makas atan sürücüleri affetmedi.

Trafik ekiplerinin kural tanımayan motosiklet sürücüleri ile mücadelesi devam ediyor. Bu defa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlü ekipleri, D-100, D-655 kara yollarında yaptıkları denetimlerde hız sınırlarını aşan 6, ehliyetsiz motosiklet kullanan 4, makas atan 1, yere çöp atarak ilerleyen 1, kasksız motosiklet kullanan 1, dur ihtarına uymayan 1, ruhsat taşımayan 1 olmak üzere 17 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uyguladılar. Denetimlerde 17 araç ve sürücüsüne 120 bin 507 TL idari para cezası düzenlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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