Motosiklet alev alev yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet alev alarak yandı.

Olay, Kargıpınarı Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle motosiklet yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale de ettiği yangın için itfaiye ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan motosiklete müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı