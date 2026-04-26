Motorlu bisiklet, motosiklete arkadan çarptı: 2 sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki motorlu bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolu Batı Side Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir halindeki Hilal Y.'nin kullandığı 67 ADJ 062 plakalı motorlu bisiklet, Total kavşağını geçtikten sonra aynı istikamette sağ tarafa dönüş yapmakta olan Nailcan K.'nın kullandığı 07 LN 977 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savrulurken, vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı