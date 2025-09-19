Motor kazası faciasında büyük panik! İşte o görüntüler

İstanbul'da yolcu motoru ile boğazdan geçen kuru yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralanırken; panik anlara kameralara yansıdı.

İstanbul'da korku dolu bir gece yaşandı. Beşiktaş - Üsküdar seferini yapan 'Kamil Sayın' isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı 'Artvin' isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 12 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralanan 12 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

PANİK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Kazanın ardından yolcu motorunda yaşanan büyük panik, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın bir yolcunun "Nasıl ineceğiz, nasıl?" diye feryat ettiği anlar ise dikkat çekti.