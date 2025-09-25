Haberler

Moskova'da Uçak Çarpışması: Yolcular Güvende

Güncelleme:
Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı'nda Rossiya hava yolu uçağı, başka bir uçağın kanadıyla çarpıştı. Yolcular başka bir uçağa alındı, kimse yaralanmadı.

Rus hava yolu Rossiya'ya ait bir yolcu uçağı, başkent Moskova'daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda uçuş öncesi hazırlıklar sırasında, pistteki başka bir uçakla çarpışması sonucu kuyruk kısmından hasar gördü.

Rusya'da uçak kazası meydana geldi. Rus hava yolu Rossiya'ya ait bir yolcu uçağı, başkent Moskova'daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda uçuş öncesi hazırlıklar sırasında, pistteki başka bir uçakla çarpıştı. Rossiya tarafından yapılan açıklamaya göre, ön bilgilerin, başka bir hava yolu şirketine ait bir uçağın kanadının Rossiya uçağının kuyruk kısmına temas ederek hasara yol açtığını gösterdiği aktarıldı. Açıklamada, Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'a gitmek üzere kalkışa hazırlanan FV6097 sefer sayılı uçaktaki 100 yolcunun, başka bir uçağa alındığı belirtildi.

Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın yaralanmadığı, olayı soruşturmak üzere bir komisyon kurulacağı ifade edildi.

Rus medyası, çarpışmaya karışan diğer uçağın Çin'in Hainan Havayolları'na ait Airbus 330 olduğunu ve Pekin'e gitmek üzere hazırlandığını bildirirken, uçaktaki hasara ilişkin açıklama yapılmadı. - MOSKOVA

