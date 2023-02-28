- Moskova'da gaz dağıtım merkezi yakınlarına dron düştü

MOSKOVA - Moskova'ya bağlı Klomna kenti yakınlarında bir gaz dağıtım merkezi yakınlarına drone düştüğü bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Klomna kentindeki gaz dağıtım merkezinin yakınlarına dron düştü. Saldırıda ölen ya da yaralı olmadığı ifade edilerek, gaz dağıtım merkezinde ufak çağlı hasar meydana geldiği belirtildi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu olay Gubastovo köyü yakınlarında meydana geldi. Hedef sivil altyapıydı. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi düşen dron ile ilgili soruşturma başlattı.

Rusya'da birçok kente dron saldırısı düzenlendi

Gece saatlerinde ise Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın birçok kentinde dron saldırısı bildirildi. Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz yaptığı açıklamada, Rus hava sistemlerinin Ukrayna'ya ait dronu Bryansk kentinde düşürdüğünü doğrulayarak, saldırıda can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Ukrayna sınırındaki Belgorod kentindeki bir petrol tesisinin yakınına da dron düştüğü aktarılarak, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Saldırıda petrol tesisinde küçük çaplı yangın çıktığı ifade edildi.

Rusya'nın güneyindeki Adigey'de de Ukrayna'ya ait 2 adet dronun havada imha edildiği aktarılarak, saldırının Rus ordusu tarafından engellediği belirtildi.