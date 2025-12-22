Haberler

Rusya'da bombalı saldırı: Korgeneral öldü

Güncelleme:
Rusya'nın Moskova kentinde gerçekleştirilen bombalı suikastta, Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkent Moskova'da yerel saatle 07.00 sıralarında suikast düzenlendi. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'da araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ön bilgilere göre, sürücü koltuğunun altına el yapımı bir patlayıcı yerleştirildi.

Rus medyası, aracın altına bir patlayıcı yerleştirildiğini ve patlamanın araç hareket etmeye başladıktan birkaç saniye sonra gerçekleştiğini aktardı. Patlama sırasında 7 araç daha hasar gördü. - MOSKOVA

