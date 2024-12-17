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Moskova'da Bombalı Saldırı: Korgeneral Igor Kirillov Hayatını Kaybetti

Moskova'da Bombalı Saldırı: Korgeneral Igor Kirillov Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binanın girişinde bulunan elektrikli scooter'a yerleştirilen bomba infilak etti. Patlama sonucu Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binanın girişinde bulunan elektrikli scooter'a yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, patlama sonucu Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Başkanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Rus medyası patlayıcının "yaklaşık 300 gram TNT gücünde" olduğunu belirtti.

Öte yandan Korgeneral Kirillov, Ukraynalı savcılar tarafından Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahların kullanıldığı iddiasıyla gıyaben suçlanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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