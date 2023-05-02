Moldova'nın eski Başbakanı Leanca, görevi kötüye kullanmakla suçlandı

Moldova'nın eski Başbakanı Iurie Leanca, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nın işletmesini 2019'da Moldova'dan kaçan politikacı ve iş adamı Ilan Shor ile bağlantılı bir şirkete vermesi nedeniyle görevi kötüye kullanmakla suçlandı.

Moldova'nın eski Başbakanı Iurie Leanca, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nın işletmesini 2019'da Moldova'dan kaçan politikacı ve iş adamı Ilan Shor ile bağlantılı bir şirkete vermesi nedeniyle görevi kötüye kullanmakla suçlandı.

Moldova'da Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Kişinev Uluslararası Havalimanı ile ilgili soruşturma kapsamında Moldova'nın eski Başbakanı Iurie Leanca, eski bir ekonomi bakanı ve altı eski yetkiliye suçlamalarda bulundu. Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı Başkanı Veronica Dragalin, eski ekonomi bakanı ve altı eski yetkilinin mahkemeye sevk edildiğini aktardı. Sanıklar, başkent Kişinev'deki basın toplantısında suçsuz olduklarını savundu.

Dragalin, Leanca'nın Kişinev Uluslararası Havalimanı'nın işletmesini 2019'da Moldova'dan kaçan politikacı ve iş adamı Ilan Shor ile bağlantılı bir şirkete vermesi nedeniyle görevi kötüye kullanmakla suçlandığını açıkladı.

Temyiz Mahkemesi, havalimanının kontrolünün devlete geri vermişti

Leanca, 2013 yılında tanıdığı imtiyaz ile Kişinev Uluslararası Havalimanı'nın işletmesini 49 yıllığına Shor ile bağlantılı bir şirkete devretmiş, bir temyiz mahkemesi ise geçtiğimiz sene kasım ayında havalimanının kontrolünün devlete geri verilmesi yönünde karar vermişti. - KİŞİNEV