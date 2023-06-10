MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Fabrikaya itfaiye ve ambulans sevk edildi.