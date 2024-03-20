MİT, terörist Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdiği anların görüntülerini paylaştı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terörist Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüler paylaşıldı. MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen'i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Terörist Rojda Bilen'e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı. Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT'in adım adım izlediği Rojda Bilen'in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği görüldü. - ANKARA
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terörist Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen'i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Terörist Rojda Bilen'e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.
Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT'in adım adım izlediği Rojda Bilen'in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği görüldü. - ANKARA