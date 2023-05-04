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MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi

ANKARA - MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Ahmet Gümüş Duhok PKK 3. Sayfa Haberler

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