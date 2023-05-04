MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi
3. Sayfa Haberleri
MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi
ANKARA - MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa