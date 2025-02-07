MİT şehidin kanını yerde bırakmadı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2016 yılında güvenlik güçlerinin zırhlı aracına düzenlenen roketatarlı saldırının faillerinden PKK/KCK'nın sözde özel kuvvetler mensubu "Berhudan Harun" kod adlı Murat Keleş'i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2016 yılında güvenlik güçlerinin zırhlı aracına düzenlenen roketatarlı saldırının faillerinden PKK/KCK'nın sözde özel kuvvetler mensubu "Berhudan Harun" kod adlı Murat Keleş'i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2016 yılındaki çukur-barikat olaylarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına düzenlenen roketatarlı saldırının faillerinden olan PKK/KCK'lı Murat Keleş, MİT'in öncelikli hedef listesindeydi. MİT istihbarat ağı sayesinde metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yeri tespit edildi. Türkiye'de 'terör nitelikli suçlardan' hakkında arama kaydı bulunan "Berhudan Harun" kod adlı Keleş'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi. Keleş'in uzun süredir MİT'e hedef olmamak adına saklanarak yaşadığı öğrenildi. MİT'in radarında olan terörist Keleş, gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

"Berhudan Harun" kod adlı Murat Keleş, 2005 yılından itibaren faaliyetleri içerisinde yer aldığı terör örgütünün kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. Van, Şırnak ve Mardin kırsalında silahlı faaliyet gösterdi. Terör örgütünün özel kuvvetler yapılanmasında yer alan Keleş, Türkiye'nin batısındaki metropolleri kana bulamak amacıyla İzmir ve Aydın gibi illerde çalışma yürütüyordu. PKK/KCK'lı Keleş, 2016'daki çukur-barikat olaylarında Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırıya da katıldı. Saldırıda 4 güvenlik görevlisi ağır yaralandı, Özel Harekat Polisi Yaşar Yavaş ise şehit oldu. Terörist Keleş, 2016'daki terör eylemleri sonrasında Suriye'ye geçti. Örgüt içinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başlayan terörist, Suriye'de bulunduğu dönemde de Türkiye'deki metropolleri hedef almaya devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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