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MİT, PKK/KCK için haraç toplayan 2 sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın sözde Toplumsal Alan sorumlu olan Berfin Roj ve Tekoşin Dilgeş'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Teröristlerin örgütle olan bağlantıları ve doğrudan halkı vergilendirme yolu ile haraca bağlayarak Türk güvenlik güçlerine saldırı hazırlıkları yaptığı tespit edildi.

MİT, Irak/Süleymaniye'nin Ranya, Kaladize ve Sengeser bölgelerinde PKK/KCK'nın sözde Toplumsal Alan sorumluları olarak faaliyet gösteren Berfin Roj kod adlı Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod adlı Emine Ulaş'ı Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. MİT istihbarat ağı aracılığı ile iki teröristin son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüklerini tespit etti.

ÖRGÜT ÜST YÖNETİMİ İLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDEYDİLER

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde, PKK/KCK'lı Berfin Roj kod adlı Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod adlı Emine Ulaş'ın, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulundukları öğrenildi. PKK/KCK'lı teröristlerin aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca, iki teröristin, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği de belirlendi.
MİT, PKK/KCK için haraç toplayan 2 sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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