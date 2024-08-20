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MİT, PKK/KCK'nın dronlu saldırılarında yer alan teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın dronlu saldırılarında yer alan Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın dronlu saldırılarında yer alan Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

MİT Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak terör örgütü PKK'nın dronlu saldırılarında yer alan Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Hedefe yönelik nokta operasyon

MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak'ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Zilan Azak ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılıyordu.

MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan AZAK'a yönelik operasyon kararı aldı. PKK/KCK mensubu Zilan Azak'ın nokta yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak

Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp terör örgütü PKK/KCK saflarına katıldı. Irak/Gare'de silahlı eğitim aldı.

Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi.

Terörist Azak, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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