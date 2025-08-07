MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'nün üst düzey sözde yöneticilerinden olan, örgütün mahrem imamlarından Hakan Kahraman'ı yurt dışına kaçmaya çalışırken operasyonla yakaladı.
Hakkında mahkumiyet kararı ve arama kaydı bulunan FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurtdışına kaçma hazırlığındayken MİT operasyonuyla yakalandı.
FETÖ'NÜN MAHREM İMAMINA MİT OPERASYONU
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ'ye bir darbe daha vurdu. FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi, örgütte mahrem imam pozisyonunda olan Hakan Kahraman, yurt dışına kaçmaya çalışırken MİT operasyonuyla yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa