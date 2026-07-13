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MİT'ten DEAŞ'a operasyon: "Sarı bültenle aranan Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi"

MİT'ten DEAŞ'a operasyon: 'Sarı bültenle aranan Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi'
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünde faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Güler'in, daha önce MİT tarafından yakalanan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünün yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Güler'in, 2021 yılı öncesinde DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' ve DEAŞ / Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi. Kasım Güler de 2021 yılında yine MİT'in düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.

MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sarı bültenle aranan Güler'in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye'ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini, başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi.

MİT, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirmesi sonrasında kardeşi Talip Güler içinde çalışmalarını sürdürdü. Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler'in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirilmesi sağlandı.

MİT'in yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Talip Güler ifadesinde, kaçak yollarla Suriye'ye geçişi ve DEAŞ'a katılımına, geçmiş dönemde DEAŞ'ın sözde Türkiye Valisi / Faruk Ofisi finans sorumlusu olarak görev yapan Kasım Güler ile birlikte DEAŞ bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin detayları anlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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