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Mısır'da idam kararı kesinleşti

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Mısır'da uyuşturucu kaçakçılığı ve tecavüz suçlarından hüküm giyen TV sunucusu Sarah Khalifa'nın da arasında olduğu 12 sanığın idam cezası, Başmüftünün onayının ardından kesinleşti. Mahkeme ayrıca 9 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı, 7 sanık beraat etti.

Mısır'da uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyen televizyon sunucusu Sarah Khalifa'nın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında verilen idam kararının, Mısır Başmüftüsü'nün görüşünün alınmasının ardından kesinleştiği bildirildi.

Mısır'da geçtiğimiz ay görülen uyuşturucu suçlarına ilişkin davada karar kesinleşti. Aralarında suç konularını ele alan "Görevimiz Tehlike" adlı televizyon programıyla tanınan televizyon sunucusu Sarah Khalifa'nın da bulunduğu 12 sanık hakkında verilen idam kararı, Mısır Başmüftüsü'nün görüşünün alınmasının ardından kesinleşti. Mahkeme raporunda sanıkların, uyuşturucu kaçakçılığı ve tecavüz suçlarından hüküm giydiği, bu suçların "uluslararası hukuk ve standartlar uyarınca idam cezasının sınırlandırılması gereken 'kasten öldürme' kapsamına girmediği" belirtildi.

Davada ayrıca 9 sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 7 sanık beraat etti.

Sanıkların suç çetesinin üyeleri olduğu aktarıldı

Devlete ait El Ahram gazetesi sanıkların, uyuşturucu üretiminde kullanılan hammaddeleri satma amacıyla ülkeye sokan bir suç çetesinin üyeleri olduğunu ve yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurduğunu aktardı. Mahkemede, 750 kilogramdan fazla uyuşturucu ile uyuşturucu üretiminde kullanılmak üzere ülkeye getirilen hammaddelere el koyulduğu bildirildi.

El Ahram'ın haberine göre; 20 tanık savcılığa ifade verirken, konuşmalar ve video görüntülerinin de aralarında bulunduğu elektronik deliller de dosyaya sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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