Mısır'da kuzeninin kaçırılmasını engellemeye çalışan çocuğun direnişi takdir topladı

Güncelleme:
Mısır'ın Kafr el-Şeyh ilinde babası tarafından kaçırılmaya çalışılan kuzeninin direnişi sosyal medyada geniş yankı buldu. Çocuğu kaçırmaya çalışan baba ve bir arkadaşı yakalandı.

Mısır'da kuzeninin kaçırılmasını engellemeye çalışan çocuğun direndiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mısır'ın Kafr el-Şeyh ilinde evlerinin önünde oynayan iki kuzenden birisi babası tarafından kaçırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, arkadaşıyla birlikte çocuğunun yanına gelen baba, araçtan inerek çocuğunu kaçırmak istedi. Çocuğun kuzeni ise tüm gücüyle babaya engel olmaya çalıştı. Ancak baba, çocuğunu araca bindirerek uzaklaştı. Kuzenin, küçük çocuğu tüm gücüyle savunduğu anlar ise sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturdu.

Yakalandı

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çocuğu kaçıran baba ve arkadaşının yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu. Çocuğun annesi ile babasının boşandığı, babanın sorguda eski eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çocuğunu kaçırdığını itiraf ettiği aktarıldı. Failler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

