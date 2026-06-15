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Miras kavgasında amca-yeğen birbirine girdi: 1 yaralı

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Samsun'da miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli amca ile yeğen arasında çıkan kavgada, amca matkabın ucuyla yeğenini yaraladı. İki taraf da gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'da miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca ile yeğen arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından taraflar polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras nedeniyle uzun süredir husumet bulunan R.İ.A. (26) ile amcası K.A. (62) arasında tartışma çıktı. Yan yana bulunan evlerden R.İ.A.'nın terastan havaya kuru sıkı tabancayla, amca R.A.'nın da evinin camından ateş ettiği ileri sürüldü. Daha sonra dışarı çıkan taraflar arasında yaşanan arbedede K.A. elindeki matkabın ucu ile yeğeni R.İ.A.'yı karın bölgesinden hafif şekilde yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk polis ekipleri sevk edildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan amca ve yeğen hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen ikili ev hapsi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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