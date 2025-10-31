Minik Öğrenciler Trafik Kurallarını Eğlenerek Öğrendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, geleceğin sürücüleri ve yayaları olan minik öğrenciler, trafik eğitim pistinde aldıkları uygulamalı eğitimle kuralları eğlenerek öğrendi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, trafik bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Fevzi Çakmak İlkokulu 2/B sınıfı ve İmam Hatip Ortaokulu 5/A sınıfından toplam 32 öğrenci, Günpınarı Mahallesi'nde bulunan trafik eğitim pistinde misafir edildi.

Trafik ekipleri tarafından verilen eğitimde, öğrencilere trafikte uyulması gereken temel kurallar önce teorik olarak anlatıldı. Ardından, öğrenciler pistteki mini yollar, trafik ışıkları, yaya geçitleri ve işaret levhaları eşliğinde kuralları uygulamalı olarak deneyimledi.

Ekipler öğrencilere, yaya güvenliğini, doğru karşıdan karşıya geçiş tekniklerini, trafik işaret ve levhalarının anlamlarını, okul servislerinde dikkat edilmesi gerekenleri gösterdi. Eğitim boyunca hem bilgilendirilen hem de keyifli vakit geçiren minik öğrencilerin, trafik kurallarına olan ilgisi dikkatlerden kaçmazken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise trafik bilincinin artırılmasına yönelik bu tür eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini bildirdi. - ORDU