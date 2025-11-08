Haberler

Minik Eslem Ayaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğun kullandığı patpatın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Eslem Ayaz, gözyaşlarıyla defnedildi. Kazada ağır yaralanan ablasının ise yaşam mücadelesi devam ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun kullandığı patpatın çarpması neticesinde hayatını kaybeden 2 yaşındaki Eslem Ayaz, son yolculuğuna uğurlandı. Minik Eslem'in cenazesinde gözyaşları sel olurken, babasının mezarına su dökerken yaşadığı acı yürekleri dağladı. Kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki ablasının ise yaşam mücadelesi sürüyor.

Feci kaza, dün Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan A.T. (12) idaresindeki patpat, Eslem Ayaz (2) ve ablası N.A. (6)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki küçük kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eslem Ayaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 6 yaşındaki ablası N.A.'nın ise yaşam mücadelesi sürüyor.

Gözyaşları ile uğurlandı

Hayatını kaybeden Eslem Ayaz, Akyazı Dedeler Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mezarına su döken babasının gözyaşları ise yürekleri dağladı. Kazada patpat sürücüsü olan 12 yaşındaki A.T.'nin gözaltına alınan babası Ş.T.'nin tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
