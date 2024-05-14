9 kişinin yaralandığı minibüs kazasında kafesi kırılan tavuklar boş araziye savruldu

ANKARA – Ankara'da kontrolden çıkıp takla atan minibüsteki 9 aile ferdi yaralandı. Kaza sonucu araç içindeki kafesi kırılan ve boş arazi savrulan birçok tavuk telef oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Haymana'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hüseyin kara idaresindeki 02 DZ 462 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu araçta bulunan aynı aileden 9 kişi yaralandı. Kazaya ilgili güvenli güçlerince inceleme başlatılırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası yaşanan ilginç bir olay ise dikkatleri çekti. Çarpışmanın etkisiyle kafesleri kırılan birçok tavuk kazanın olduğu araziye savruldu. Hayvanlardan birçoğu telef olurken, bazıları ise başıboş şekilde arazide dolaşmaya devam etti.