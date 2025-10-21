Haberler

Minguzzi'nin teyzesini Güllü'nün oğlu yalnız bırakmadı

Minguzzi'nin teyzesini Güllü'nün oğlu yalnız bırakmadı
Minguzzi'nin teyzesini Güllü'nün oğlu yalnız bırakmadı
İki sanığa çıkan beraat kararı sonrası sinir krizi geçiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıcılar'ı, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız teselli etti.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Minguzzi ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

MİNGUZZİ DAVASINDA İKİ SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, yasal şartlar oluşmadığından en üst hadden 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Pişmanlık görülmediğinden cezada indirim uygulamayan mahkeme, diğer 2 sanığın ise beraatine hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından anne Yasemin Minguzzi fenalık geçirdi.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU MİNGUZZİ AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Kararın ardından Minguzzi ailesi fenalaştı. Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar uzun süre ağlarken, sakinleştirmek kolay olmadı. 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız da Akıncılar'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
