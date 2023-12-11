Milli Savunma Bakanlığı'ndan Savarona açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Savarona'nın İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulduğunu duyurdu. Onarım sonrasında Savarona, öğrencilerin deniz eğitimlerinde kullanılacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutulduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 17 Ağustos 2023 tarihinde alınan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası M/Y Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığı havuzunda kapsamlı onarıma tabi tutuluyor.
Aslına sadık kalınarak yapılan onarım sonrasında yeniden hizmete alınacak olan Savarona, öğrencilerimizin deniz eğitimlerinde kullanılacak" denildi. - ANKARA