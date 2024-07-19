Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK Operasyonu: 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Açıklamada, teröristler için kaçacak yerin olmadığı ve Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğu vurgulandı. - ANKARA