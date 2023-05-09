Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi! "Tahıl koridoru" yeniden işleyecek

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da kalan tahılların sevk edilmesi için imzalanan anlaşma askıya alınmıştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin girişimleri sonucu 'tahıl koridoru'nun yeniden işler hale geldiğini açıkladı.