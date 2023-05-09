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Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi! 'Tahıl koridoru' yeniden işleyecek

Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi! "Tahıl koridoru" yeniden işleyecek

3. Sayfa Haberleri

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da kalan tahılların sevk edilmesi için imzalanan anlaşma askıya alınmıştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin girişimleri sonucu 'tahıl koridoru'nun yeniden işler hale geldiğini açıkladı.

Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından " Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durduğunu" açıklamıştı.

SEVKİYAT YENİDEN BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve 'tahıl koridoru'nun yeniden işler hale getirildiğini belirtti.

PUTİN OLUMLU SİNYAL VERMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmüş; Putin, Erdoğan'ın tahıl koridorunun uzatılması teklifine olumlu sinyal vermişti. Öte yandan Rus haber ajansı, tahıl anlaşması için 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da dörtlü görüşmenin yapılacağını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz Türkiye Rusya 3. Sayfa Haberler

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