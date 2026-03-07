Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı