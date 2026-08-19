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Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ve oğlu tutuklandı

Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı ve oğlu tutuklandı
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Keleş, adliyeye sevki sırasında pişman olduğunu ve vekilin yaşadığına sevindiğini söyledi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlı Seydi Ahmet Keleş, adliyeye sevki sırasında, "Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" dedi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak kaçan ve daha sonra teslim olan CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile olayda dahli olan oğlu dahil diğer 4 zanlı emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken zanlı Seydi Ahmet Keleş olay nedeniyle pişman olduğunu ve vekilin hayatta olmasına sevindiğini söyledi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen CHP Oğuzeli eski İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş çıkartıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Adliyeye sevki sırasında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı

Zanlı Keleş, adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının sorularına, "Pişmanım, bilerek yapmadım. Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" şeklinde cevap vererek dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Zanlı, ifadesinde ise olayın, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığının başka bir isme verilmesi nedeniyle Meriç ile aralarında başlayan husumet nedeniyle yaşandığını ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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