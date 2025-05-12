Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Milas'ta Tırın Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı

Milas'ta Tırın Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, tırın çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, 23 Nisan Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, sürücünün fark etmemesi üzerine 48 U 9442 plakalı tırın altında kaldı. Tırın lastiğinin üzerinden geçtiği yaşlı adamın ayağı ezildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.