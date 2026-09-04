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Milas'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Milas'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Muğla'nın Milas ilçesi Kayabükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Kayabükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havdan ve karadan müdahalesi başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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