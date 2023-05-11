Milas'ta hastane önünde kadın cesedi bulundu Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadına ait olduğu belirlenen ceset eski devlet hastanesi girişinde yerde yatar vaziyette bulundu.

Milas'ta hastane önünde kadın cesedi bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadına ait olduğu belirlenen ceset eski devlet hastanesi girişinde yerde yatar vaziyette bulundu.

Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi önünde yerde yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yarası olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri bölgede çalışma yaptıktan sonra henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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