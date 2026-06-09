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Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Aziz Önen Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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