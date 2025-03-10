Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları paylaşan babanın emniyet ekiplerince gözaltına alındığını, çocukların da devlet korumasına alındığını bildirdi.

ÖZ EVLADININ ÖZEL BÖLGELERİNE DOKUNDU

Sosyal medyada yayılan bir görüntü, vatandaşları çileden çıkardı. Bir babanın, henüz bebek olan öz evladının özel bölgelerini dokunarak istismar ettiği görüldü.

BEBEK, DEVLET KORUMASINA ALINDI

Mide bulandıran görüntünün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, bebeğin devlet koruması altına alındığını açıkladı.

BABA GÖZALTINDA

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu video sonrası adres tespitinin yapılmasının ardından il müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu şahıs emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak yürütülecek hukuki sürece müdahil olarak olayın yakın takipçisi olacağız."