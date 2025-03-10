Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

Bahçeli'den Suriye açıklaması! Türkiye ile ilgili uyarısı çarpıcı
16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt

Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir şahsın küçük çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu video infial yarattı. Skandal görüntülerin ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun devlet korumasına alındığını açıkladı. Baba ise gözaltına alındı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada çocuğunun özel bölgelerine dokunduğu videoları paylaşan babanın emniyet ekiplerince gözaltına alındığını, çocukların da devlet korumasına alındığını bildirdi.

ÖZ EVLADININ ÖZEL BÖLGELERİNE DOKUNDU

Sosyal medyada yayılan bir görüntü, vatandaşları çileden çıkardı. Bir babanın, henüz bebek olan öz evladının özel bölgelerini dokunarak istismar ettiği görüldü.

BEBEK, DEVLET KORUMASINA ALINDI

Mide bulandıran görüntünün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, bebeğin devlet koruması altına alındığını açıkladı.

BABA GÖZALTINDA

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu video sonrası adres tespitinin yapılmasının ardından il müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu şahıs emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak yürütülecek hukuki sürece müdahil olarak olayın yakın takipçisi olacağız."

Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
img

Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti
img

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
img

Türkiye'de tam 5 sezon forma giymişti! Ülkesinde hırsız oldu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Güney:

SUBHANALLAH RAMAZANDA SEYTANLAR BAĞLANIYOR AMA BUNUN GİBİ İKİ AYAKLI ŞEYTANLAR BAĞLANMIYOR...

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY TAM ORS ÇOC:

JY ve vefa gibi azılı İslam ve vatan düşmanlarının küçüklüğünü gösteriyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler

Artık hoca değil! Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e bambaşka görev
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı
Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu

Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı inanılmaz boyutta
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.