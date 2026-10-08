MHP Selendi eski İlçe Başkanı Tahsin Yılmaz hayatını kaybetti

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi eski İlçe Başkanı Tahsin Yılmaz, bir süredir tedavi gördüğü Selendi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MHP Selendi İlçe Teşkilatı'nda 2002-2004 yılları arasında ilçe başkanlığı görevini yürüten Tahsin Yılmaz'ın vefatı, ailesi, yakınları, sevenleri ve MHP camiasında üzüntüye neden oldu.

Üç çocuk babası olan Yılmaz'ın cenaze namazının, 9 Ekim 2026 Cuma günü Cuma namazının ardından kılınacağı öğrenildi. Yılmaz, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı