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MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ifade vermeye çağırdı. Ayşe Ateş'in duruşmadaki beyanları nedeniyle "Şikayet" üzerine mahkemeden tutanaklar talep edildi. MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın şikayeti sonrası Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin ardından iddianamenin hazırlanması ve dava süreci gündemdeki yerini koruyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Şikayet" üzerine ifadeye çağırıldı.

ATEŞ'İN MAHKEMEDEKİ İFADELERİ ACİL OLARAK TALEP EDİLDİ

Savcılık tarafından 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda "Hakkında şikayette bulunulan Ayşe Ateş'in mahkemenizde görülmekte olan 2024/127 sayılı esas sayılı dosyasında vermiş olduğu beyanlarını içeren duruşma tutanağı kısmının ve anılan dava dosyasında hüküm kurulmuş ise bir suretinin çok acele Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur." ifadeleri yer aldı.

"DEMEK Kİ ONLARDA SİSTEM BÖYLE"

Duruşmadaki beyanlarının talep edildiği yazı üzerine Ayşe Ateş, ifade vermeye gideceğini belirterek sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

Ateş'in sosyal medyadaki açıklaması şöyle;

"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle..."

AYŞE ATEŞ DURUŞMADA 4 İSİM VERMİŞTİ

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen duruşmada Ayşe Ateş, "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle. Sinan Ateş tam olarak şunu söyledi: 'Ayşe; Ulvi İzzet Yönter ve Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'a talimat vermiş, onlar da kapı kapı dolaşıp kiralık katil arıyorlar." sözleriyle MHP'li 4 ismi işaret etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

İzzet Ulvi Yönter Sosyal Medya Semih Yalçın Sinan Ateş Ayşe Ateş Kurban Ankara MHP Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (18)

dikduran adam:

buda bişeyler denedi ama havası çabuk söndü

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Murat Celik:

Ayşe Ateş er ya da geç yargılanacak

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Furkan Kutlay:

Başına gelir sonra anlarsın kadını

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Sebahattin Yakar:

senenta

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Harbi Vatandaş:

Git CHPPLi dostlarından yrdm iste.

48
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Muzaffer Karaman:

Hep aynı plak skılmadınızmı.

yanıt0
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Yasef Behar:

Ne karışık durum böyle adaleti arayan suçlu duruma düşüyor

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Murat Celik:

önce adalete güveneceksin kadın adaletten çok CHP'ye Güvendi

yanıt0
yanıt0
Murat Celik:

Ayşe Ateş yargılanmadan bu dava bitmez

34
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Lokman Babacan:

Ört bas etmeye çalışıyorlar Sinan Ateş olayını adalete bak arkadaş

133
21
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