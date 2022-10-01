MHP'li Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de silahlı saldırıya uğrayan Kartal MHP üyesi Erkan Hançer'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Hançer 'in ailesi ve yakınları olmak üzere Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'de katılım sağladı.

Geçtiğimiz Salı günü bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğrayan Kartal MHP üyesi Erkan Hançer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hançer'in cenaze namazı Sancaktepe Ebubekir Sıddık Camii'nde kılındı. Cenazeye, Hançer'in ailesi ve yakınları baştan olmak Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gül, ilçe parti yöneticileri ile üyeleri katılım sağladı. Hançer'in eşi taziyeleri kabul etti. Namaz sonrası Hançer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi defnedilmek üzere Samandıra Mezarlığı'na götürüldü.