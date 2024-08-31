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MHP'li başkanın öldürülme anı kamerada! Silahı çekip peş peşe ateş etmiş

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Rize'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın vurulduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde bulunan Çaykur'a ait Tersane Çay Fabrikası'nda 26 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, çalıştığı çay fabrikasında bir gün önce tartıştığı mesai arkadaşı Bayram Kalça evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

O ANLAR KAMERADA

Şaban Kap'ın silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Bayram Kalça'nın ATV aracıyla giderken bir anda aracını durdurduğu ve belindeki silahı çıkararak Şaban Kap'a 3 el silahla ateş açtığı görüldü.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA...

Görüntülerde, silahlı saldırı sonrası Şaban Kap'ın yere yığıldığı, Bayram Kalça'nın ATV'den inerek kurşunladığı Şaban Kap'a bir süre baktığı, ardından tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ise yerde yatan Şaban Kap'a yardım için geldikleri görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, ilçeye bağlı Tersane Mahallesi'nde meydana gelmişti. MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap (45), daha önce tartışma yaşadığı Bayram Kalıcıoğlu (43) tarafından silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Bayram Kalça, polis merkezine giderek teslim olmuş ardından tutuklanarak Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kaynak: ANKA / 3.Sayfa

Derepazarı 3-sayfa Rize Rize MHP MHP 3.Sayfa Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Emre null:

milliyetcilik hareket partisi adını Müslümanı Hareket partisi olarak degistirmelidir milliyetci kelimesi ırkçılığı çağrıştırıyor bayrağımıza kelime i tevhit eklenmelidir yeşil rengi de eklenmeli ALLAH imiza hamd olsun reisimiz Ak partimiz ve halkimiz var olsun

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Rıdvan Güneş:

Lütfen sesimizi duyurun ekpss alım olsun biz engelliler atama beliyoruz cimer ve bütun bakanliklara mail atın

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Alkurt:

Teröristler şehirlere indiler, devlet büyüklerimiz gereğini yapar

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