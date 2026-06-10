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Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar: Katil zanlısının evinde uzun namlulu silah bulundu

Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar: Katil zanlısının evinde uzun namlulu silah bulundu
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İstanbul Şişli'de öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde katil zanlısı Bülent Gündüz'ün evinde uzun namlulu silah ve gaz maskesi bulundu. Zanlı, 'Bizim sülalede dansözlük yapılmaz' diyerek cinayeti işlediğini itiraf etti.

İstanbul'un Şişli ilçesinde öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" diyerek Kanbur'u öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz'ün Sarıyer'deki evinde uzun namlulu silah ve gaz maskesi bulundu.

Şişli Fulya'daki evinin önünde 24 Mart 2016 günü silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Bülent Gündüz polise verdiği ilk ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını iddia etmişti. Şüphelinin üzerinden ruhsatsız bir tabanca çıktığı ve hakkında ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan işlem yapıldığı da öğrenildi.

Katil zanlısının evinde uzun namlulu silah ve gaz maskesi bulundu

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin Sarıyer'de bulunan evinde yapılan aramalarda dikkat çeken materyaller ele geçirildi. Operasyonda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Polis ekipleri ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme başlattı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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