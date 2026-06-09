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10 yıl önce öldürülen Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinin failleri yakalandı

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İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetinde, faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile azmettiriciler F.K. ve S.K. yakalandı.

İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. adlı şüpheliler yakalandı. Cinayet, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, faili meçhul dosyaların incelenmesi talimatının ardından yapılan çalışmalarda, 10 yıl önce gerçekleşen cinayette yeni deliller ortaya çıkmış, Kanbur'un cep telefonunda bir ay önceki Whatsapp yazışmalarına ulaşılmıştı. Cep telefonu ve diğer materyaller yeniden incelendikten sonra harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evinde öldürülen Aynur Kanbur cinayetinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. isimli şüpheli ile cinayeti azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli kişilerin izine ulaştı.

Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgileri tespit edilen faillere yönelik bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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